NBA e NBPA raggiungono l'accordo: riduzione del 25% degli stipendi dei giocatori

Alla fine, dopo lunghe settimane di trattativa, NBA e NBPA hanno trovato l’intesa. Secondo quanto riportato da ESPN, la lega dal prossimo 15 maggio interromperà il pagamento degli stipendi - distribuiti su base semi-mensile a tutti i giocatori - applicando la clausola di forza maggiore, che prevede nel dettaglio la riduzione degli stipendi degli atleti nel caso in cui parte delle gare di regular season e/o playoff non vengano disputate. Il 1 maggio invece i giocatori riceveranno il pagamento, come già accaduto nelle scorse settimane. Le regole prevedono la riduzione di poco più dell’1% degli emolumenti per ogni partita che non viene giocata - tra le opzioni previste c’è anche l’ipotesi del verificarsi di una pandemia, proprio ciò che è accaduto con il coronavirus: facendo un rapido calcolo viene fuori che all’appello mancano circa il 25% dei match previsti dal calendario NBA (facendo anche una media delle sfide playoff, distribuite in maniera omogenea su tutti i giocatori, a prescindere dalla qualificazione alla post-season). Inizialmente i proprietari avevano chiesto alla NBPA, il sindacato dei giocatori, una riduzione del 50% degli stipendi, a partire dai pagamenti di inizio aprile. Entrambe le proposte erano state fortemente osteggiate dai rappresentanti dei giocatori, tanto da generare uno scontro che è stato risolto nei giorni scorsi e ha poi portato a questo accordo che verrà ratificato in via ufficiale nelle prossime ore.