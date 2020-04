Un rinforzo per Indiana: Malcolm Brogdon è al 100%

L’unico effetto positivo della sospensione del campionato è stato quello di dare tempo ai giocatori infortunati di rimettersi in sesto in tutta calma. È il caso di Ben Simmons, il cui problema alla schiena avrebbe potuto pregiudicarne i playoff, ma anche quello di Malcolm Brogdon — che ha annunciato di essere al 100% in caso di ritorno in campo. A comunicarlo ai tifosi è stato lui stesso con un video messaggio dall’account degli Indiana Pacers: “Mi sento molto bene. Ho fatto la miglior riabilitazione possibile nei limiti della quarantena. Ho potuto fare cyclette e correre sulle colline dietro casa, ma sono al 100%”. Brogdon si era infortunato al quadricipite della gamba sinistra il 7 marzo scorso, pochi giorni prima della sospensione della stagione. Un problema non di poco conto e che lo avrebbe costretto con ogni probabilità ad accelerare il rientro in campo pur di essere presente ai playoff. Con la sospensione invece ha potuto riprendersi con calma e, in caso di ritorno in campo, sarà un pezzo fondamentale dell’eventuale serie dei Pacers contro i Miami Heat in uno scontro 4 contro 5 nella Eastern Conference. Con Victor Oladipo che stava ritrovano il ritmo di un tempo, i Pacers hanno un backcourt di tutto rispetto nonostante il grave infortunio di Jeremy Lamb, proponendosi come una squadra che nessuno vuole incrociare a Est.