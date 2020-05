Magic conferma la serie su Kobe e prepara la sua

I documentari e le ricostruzioni dei grandi del passato NBA sono tornati di moda, qualora lo fossero mai stati già prima dell’uscita di “The Last Dance” - disponibile in Italia su Netflix e a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky che sottoscrivono l’offerta Intrattenimento Plus su Sky Q - e adesso tutti sognano di raccontare al meglio la propria carriera. E alla lunga lista di grandi campioni che immaginano la produzione di un racconto del genere sul proprio conto si è aggiunto anche il nome di Magic Johnson, come ha raccontato il diretto interessato una volta imbeccato sull’argomento riguardo la possibilità di poter godere in futuro di immagini esclusive di Kobe Bryant: “La serie su di lui è già in fase di produzione, ci sarà. Si è dimostrato come al solito più intelligente degli altri e sveglio degli altri, facendosi seguire da una telecamera che ha ripreso tutto della sua ultima stagione. Hanno documentato ogni suo movimento, vedremo un bel po’ di dietro le quinte che riguardano Kobe. Sarà un modo per tenerne viva la memoria, per entrare nel suo mondo e per capire a fondo la bellezza della sua famiglia”. Dopo il tragico incidente dello scorso gennaio quindi, un’occasione unica da non perdere: “Sarà favoloso e ameremo quel prodotto, tanto quanto è successo già con “The Last Dance” e con Jordan. E poi sarà un modo per vedere ancora una volta Kobe”. Un’emozione diversa invece è quella che lo spinge ad annunciare che in arrivo poi ci sarà anche un documentario sulla sua storia personale e sulla carriera: “Per primo, abbiamo avuto Michael. Poi avremo certamente Kobe. E dopo questi arriverà anche la storia di Magic. Tutto giusto, il mio verrà prodotto dopo quello di Bryant. È un annuncio esclusivo”, la chiosa di Johnson che nei mesi passati ha già raggiunto un accordo con HBO per iniziare a lavorare a una serie di quel tipo. Dopo il successo di “The Last Dance”, sarà ancora più semplice trovare le motivazioni e le risorse per produrre un lavoro del genere.