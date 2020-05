Basketball Conversation torna su "The Last Dance"

In queste lunghe settimane di quarantena, senza eventi live e con la NBA ferma da quasi due mesi, nel mondo della pallacanestro (e non solo) l’attenzione è stata monopolizzata da oltre una settimana da Michael Jordan e dal suo “The Last Dance” - serie dedicata all’ultima stagione ai Bulls di MJ, in Italia su Netflix e disponibile a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky che sottoscrivono l’offerta Intrattenimento Plus su Sky Q. Una ricostruzione della carriera del n°23 di Chicago, unica nel suo genere per qualità della riproduzione, varietà dei personaggi intervistati e per l’accesso a oltre 500 ore di archivio di immagini esclusive tenute in un cassetto per oltre 20 anni. Una storia coinvolgente, che ha permesso a tutti gli under-30 di tuffarsi nella vita del più grande giocatore della storia della pallacanestro NBA e di ripercorrere ricordi in parte sfuocati per i più grandi che avevano avuto la fortuna di ammirarlo sul parquet. Un motivo in più per tornare a parlarne nella prossima puntata di Basketball Conversation - la seconda dedicata a “The Last Dance” - in onda alle 18.45 su Sky Sport 24 e alle 21 su Sky Sport NBA (in replica alle 10.45, 16.45 e alle 23.15 di domani sempre sul canale tematico dedicato alla NBA). Un appuntamento da non perdere per capire meglio cosa c’è dietro la costruzione di un docu-serie di così alto livello, sia sul piano della scelta narrativa che riguardo alle possibilità d’accesso all’interno delle vite dei protagonisti e dei più grandi campioni dello sport - anche in momenti delicati come uno sfogo in panchina e una lite in spogliatoio. Una ricerca durata anni, una raccolta minuziosa di fonti e un racconto pieno di spunti e stimoli: Alessandro Mamoli e Flavio Tranquillo ci aiuteranno a capire nel dettaglio tutto questo.