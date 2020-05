I Lakers sognano Goran Dragic per il prossimo anno

Convincere un free agent a firmare non dovrebbe essere un grosso problema per i Los Angeles Lakers. Con una squadra che può contare su LeBron James e Anthony Davis, un mercato di dimensioni gigantesche e uno stato come la California, i Lakers sono tornati ad essere una delle destinazioni più ambite dai giocatori NBA. Per questo potrebbero finire per firmare anche quei giocatori che normalmente non dovrebbero finire nei loro radar, ma che potrebbero rendersi disponibili a uno “sconto” pur di giocare per l’anello. Tra quelli disponibili sul mercato, secondo Zane Harris di The L.A. Sports Hub quello da puntare sarebbe Goran Dragic. Lo sloveno dei Miami Heat ha un contratto in scadenza da 19.2 milioni di dollari, ma è estremamente improbabile che possa comandare quelle cifre sul mercato (anche perché non si sa quali saranno le cifre del salary cap) e nelle ultime stagioni la sua produzione è calata, fino a occupare stabilmente il ruolo di sesto uomo per gli Heat. Con la sua combinazione di playmaking e tiro perimetrale, però, Dragic farebbe molto comodo ai Lakers, a cui manca un giocatore con quelle caratteristiche nel ruolo di point guard, e potrebbe sia partire in quintetto che uscire dalla panchina per guidare la squadra mentre James o Davis sono a riposo. Inutile sottolineare come però sia necessario uno sconto, probabilmente investendo su di lui la mid-level exception ma senza poter andare oltre, visto che i gialloviola (nell’ipotesi che appare scontata della permanenza di Anthony Davis) saranno sicuramente sopra il cap.