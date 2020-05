CJ McCollum via da Portland? Sixers in attesa

La situazione in NBA resta complicata e ben lontana dall’aver trovato una soluzione riguardo una possibile ripartenza, ma nel frattempo le squadre continuano a lavorare ai roster del futuro. Dopo aver raggiunto l’apice un anno fa con la finale di Conference persa contro Golden State, i Blazers stanno seriamente pensando di rifondare almeno in parte una squadra che ha mostrato tutti i suoi pregi ma che, a causa degli infortuni, non è riuscito a trovare la continuità sperata in questa regular season. Per farlo a Portland sanno di dover sacrificare qualche pezzo pregiato e il giocatore scelto potrebbe essere CJ McCollum - da anni ormai spalla super affidabile al fianco di Damian Lillard. Una scelta tutt’altro che scontata e molto dolorosa per una franchigia che potrebbe ascoltare offerte per lui soltanto nel caso arrivasse un pacchetto convincente in grado di dare garanzie al presente e al futuro dei Blazers. Secondo Bleacher Report la squadra che potrebbe rispondere nel migliore dei modi a un’eventuale possibilità di questo tipo sono i Sixers, che già nelle scorse settimane hanno lasciato intendere di voler far partire Al Horford - uno degli affari peggio riusciti a livello di inserimento nel gruppo della scorsa estate. Per arrivare a McCollum però bisognerà mettere sul piatto non solo il lungo ex Celtics, ma anche una pedina pregiata come Matisse Thybulle e una seconda scelta al prossimo Draft. Basterà? Staremo a vedere, se e quando, la proposta verrà avanzata.