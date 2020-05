Ibra su The Last Dance: “Ora vedete un vincente”

Zlatan Ibrahimovic è appena rientrato in Italia per tornare ad allenarsi con il Milan, passando 14 giorni di quarantena a Milanello e facendo lavoro individuale mentre i compagni non sono nel centro sportivo. Anche lui, allora, si è messo davanti al televisore per vedere “The Last Dance” — disponibile su Netflix e a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky che sottoscrivono l’offerta Intrattenimento Plus su Sky Q. E dopo le ultime due puntate, nel quale la leadership a volte dura di Michael Jordan è stato argomento centrale, ha detto la sua su Instagram: “Bello vedere ‘The Last Dance’. Ora vedete com’è giocare con un Vincente. O vi piace, oppure no. E se non vi piace, allora non giocate”. Parole che fanno il paio con quelle con cui Jordan conclude il settimo episodio, dopo un lungo discorso che lo ha portato quasi alle lacrime: “Questo è quello che sono. Questo è come giocavo a pallacanestro. Questa era la mia mentalità. E se non vuoi giocare in quel modo, allora non farlo”. Evidentemente hanno avuto un effetto particolare su Ibrahimovic, che anche alla soglia dei 40 anni è stato richiamato al Milan per guidare un gruppo giovane con la sua leadership.