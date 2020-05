Reggie Miller e Bryon Russell, nuovi rivali per MJ

Negli ultimi due episodi di The Last Dance appariranno altri due rivali per Michael Jordan: Reggie Miller (nelle finali di conference contro Indiana) e Bryon Russell (nelle Finals contro gli Utah Jazz). Scopriamo le loro storie e i loro primi incontri decisamente accessi con MJ in questi due video in anteprima, scoprendo perché Miller non lo chiamava mai “Michael Jordan” e come Russell è finito in fretta sulla “lista” di Jordan

