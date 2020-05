Jordan è una scoperta, anche per la figlia Jasmine

La serie "The Last Dance" ha riportato la figura del n°23 dei Bulls al centro del dibattito, mettendone in mostra aspetti prima sconosciuti e permettendo anche a chi è cresciuta al suo fianco di conoscerlo meglio: "Sono felice, ha mostrato al mondo il suo aspetto più umano"

Quando lei è nata, suo padre aveva già messo alle dita due anelli NBA. Mancavano ancora buona parte dei successi, tutti arrivati però quando lei era ancora troppo piccola per rendersi davvero conto della grandezza - e della forza - di Michael Jordan. Jasmine sa bene di essere una ragazza fortunata, ma come milioni di appassionati ha raccontato ad Associated Press di essersi incollata alla TV con enorme curiosità per seguire “The Last Dance” - disponibile su Netflix e a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky che sottoscrivono l’offerta Intrattenimento Plus su Sky Q. “Gli sto scrivendo di continuo, non c’è stato un singolo episodio in cui dopo aver visto questo successo pensavo: “Dimmi qualcosa in più”. Ero davvero troppo piccola, sto vivendo tutto come se fossi uno dei tanti tifosi”. Un’esperienza nuova anche per chi è cresciuta al suo fianco: “Guardando le puntate ti rendi conto quando mio padre abbia voluto caricarsi di aspettative e quanto sia stato faticoso ogni volta per lui farsi trovare pronto. Non è mai sfuggito alle sue responsabilità: ha sempre creduto nel fatto di poter diventare il più grande giocatore di sempre ed è riuscito a farcela grazie alla forza di volontà”. Sotto altri aspetti invece, nulla di così sorprendente: “Sì, alle volte quando si arrabbia con Steve Kerr o chiede il massimo a Scottie Pippen, lo riconosco. Mi dico: “Sì, quello è mio padre”. Sono consapevole del fatto che ha fatto lo stesso con me, ma il mio obiettivo è quello di prendere una “A” a un esame, non vincere un titolo NBA”.