La BIG3 cancella la stagione 2020 e pensa al 2021

Nei primi giorni della pandemia, la BIG3 era stata tra le prime leghe a sostenere di voler comunque disputare la sua stagione. Il campionato di ex giocatori NBA organizzato da Ice Cube avrebbe voluto non solo disputare le sue partite, ma creare la sua versione della “bolla” chiudendo i propri giocatori sotto lo stesso tetto e creando una sorta di reality show parallelo alle partite. L’annuncio di oggi, però, è che in campo non ci saranno partite: “Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per dare ai tifosi un bella stagione, ma una lunga lista di ostacoli ci ha costretto a spostare le nostre attenzioni verso un grande 2021 con i tifosi sugli spalti" ha detto Ice Cube in un comunicato. “Il nostro obiettivo fin dal primo giorno è stato quello di offrire un’esperienza di alto livello sia come competizione che come intrattenimento”. Il quarto anno del campionato avrebbe visto numerosi cambiamenti, ad esempio abbassando il limite di età e introducendo un nuovo pallone. Dovrebbe comunque rimanere in piedi l’idea di realizzare lo show televisivo “BIG3: Not In My House”, anche se non c’è ancora una data precisa per la messa in onda.