Ultime puntate: The Last Dance fa rating altissimi

La grande attesa per gli ultimi due episodi di “The Last Dance”, la serie sull’ultima stagione dei Bulls di Michael Jordan disponibile in Italia su Netflix e a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky con l’offerta Intrattenimento Plus su Sky Q, è stata confermata anche dagli eccellenti rating incassati da ESPN sia per l’episodio 9 che per quello n°10, conclusivo. Curiosamente la prima delle due ultime puntate — andate in onda domenica sera negli USA — ha fatto registrare dati addirittura migliori dell’ultima: 5.89 milioni di telespettatori il penultimo episodio, 5.4 l’ultimo. Si tratta dei dati di ascolto migliori dal weekend iniziale, con le prime due puntate, che avevano rispettivamente fatto registrare 6.3 e 5.8 milioni di telespettatori. In generale, solo l’ottava puntata della serie è scesa sotto il dato dei 5 milioni, mentre tutti gli altri episodi si sono posizionati sopra questo dato, rendendo “The Last Dance” il documentario più visto di sempre mai trasmesso da ESPN, grazie a una media di 5.6 milioni di telespettatori. Il primato precedente apparteneva al prodotto del 2012 “You don’t know Bo”, sul leggendario campione (di baseball e football) Bo Jackson) ma ogni puntata di “The Last Dance” è stata seguita da almeno un milione di persone in più del miglior dato mai fatto registrare dalla serie su Jackson (3.6 milioni di telespettatori). Un’altra vittoria, l’ennesima, per Michael Jordan.