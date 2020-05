Gilbert Arenas ha abituato tutti a stupire, in campo prima, fuori poi. L’ultima avventura di “Agent Zero” — a sentir lui — lo ha reso più ricco di 300.000 dollari, e tutto grazie a una strana congiunzione di eventi al centro dei quali c’è un anonimo homeless losangelino. Il racconto — in breve, secondo quanto riportato dallo stesso Arenas sul suo account Instagram — è questo: l’ex giocatore degli Wizards una settimana fa esce di corsa di casa per andare a giocare i suoi numeri al lotto. Nell’uscire di fretta però non prende con sé i soldi, e si ritrova con soli 10 dollari in tasca e l’auto in riserva, quasi senza benzina. Si ferma da un benzinaio e viene avvicinato da un uomo in difficoltà, che gli chiede qualche dollaro. Arenas prova a spiegargli di avere 10 dollari in tutto e di dover far benzina per andare di corsa a un altro benzinaio, dove gioca al lotto con regolarità, ma ha solo 8 minuti prima che chiudano. L’uomo a questo punto inizia a fargli un po’ di domande — “Perché non giochi al lotto a questo benzinaio?”, “Quant’è lontano l’altro in cui vuoi andare” — al che Arenas esasperato decide di fare soltanto 5 dollari di benzina e dare gli altri 5 al senzatetto. “Con 5 dollari di benzina non ce la fai ad arrivare all’altro benzinaio”, l’osservazione dell’uomo, che aggiunge: “Tieniti i 10 dollari, facci benzina, ma se poi vinci al lotto me ne dai il doppio, 20!”. I due si lasciano così, ma non è finita: quando Arenas arriva al secondo benzinaio dove gioca con regolarità i numeri del lotto lo trova già chiuso, in anticipo rispetto al solito (“magari dovevano fare una riparazione”) e così non può giocarsi i suoi numeri.

"Questo post non parla di una buona azione, ma di un uomo in difficoltà"

Il giorno dopo però la sorpresa: a svegliarlo, la mattina, ci pensa un messaggio sul suo telefonino: “Congratulazioni, hai vinto 300.000 dollari!”. Arenas ignora il messaggio, sa di non aver giocato, è convinto sia spam, sa che spesso ne arrivano di messaggi falsi del genere. Nel corso della giornata però passa dal suo benzinaio “di fiducia” e il proprietario gli viene incontro urlando: “Ti ho mandato un messaggio, hai vinto!”. Arenas prova a spiegargli di non aver neppure giocato, ma qui arriva la rivelazione: “Ieri dovevo chiudere prima il benzinaio così ho giocato io i tuoi soliti numeri per te”, gli spiega il proprietario. La vittoria quindi è reale — Arenas pubblica su Instagram anche il tagliando vincente — e così “Agent Zero” torna subito dal senzatetto per tener fede alla loro promessa: “Gli ho dato la sua parte, non dirò la cifra ma abbastanza perché possa essere al sicuro per un po’. Mi ha abbracciato piangendo per 5 minuti e poi ha iniziato a pregare. Mi era capitato già in passato di donare un po’ di soldi a degli homeless, ma mai di essere benedetto da uno di loro. È stato il suo gesto a benedire il mio biglietto vincente”, conclude Arenas, che spiega: “Questo mio post non parla di una buona azione, ma di un uomo in difficoltà, dei suoi sacrifici e della sua fede”.