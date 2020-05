Adottare il tiro da 4 punti? Trae Young entusiasta

Non sarebbe la prima volta che accade. Il tiro da tre punti fu introdotto prima dalla (poi defunta) ABA, fin dalla sua stagione inaugurale nel 1967-68, e solo in un secondo momento adottato anche dalla NBA (a partire dalla stagione 1979-80). Allo stesso modo, la lega BIG3 ideata da Ice Cube fin dalla sua nascita nel 2017 ha previsto alcune particolari zone del campo dove poter tirare da quattro punti, e la possibilità che un giorno anche la NBA possa adottare questa nuova regola — seppur al momento remota — potrebbe non essere impossibile. Un primo sostenitore già c’è, e si tratta della point guard degli Atlanta Hawks Trae Young: “Mi aiuterebbe di sicuro”, ha recentemente dichiarato. “Avremmo sicuramente più giochi da quattro punti e anzi, con la possibilità di subire fallo sul tiro, potremmo arrivare ad avere cinque punti in un solo possesso. Ci aiuterebbe, senza dubbio: sono favorevole in toto all’adozione di questa regola”, ha fatto sapere il n°11 degli Hawks. Il suo entusiasmo al riguardo non sorprende: nella stagione in corso Young è al numero uno in tutta la lega per quelli che negli Stati Uniti vengono definiti “deep 3s”, ovvero triple tentate da almeno 8.15 metri. Il giocatore di Atlanta ne tenta 6.33 a partita, e alle sue spalle insegue vicinissimo Luka Doncic (6.18) e poi James Harden, Eric Gordon e Damian Lillard. Tutti giocatori che hanno dimostrato di aver raggio di tiro illimitato e percentuali sufficienti per far considerare un buon tiro anche una tripla da nove metri. Soprattutto se dovesse valere quattro punti.