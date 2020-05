Boston offrirà il massimo contrattuale a Tatum

Nessun dubbio in casa Celtics: Boston ha già preparato un’offerta al massimo salariale (il 25%, difficile da quantificare oggi a causa del possibile calo del salary cap a seguito della pandemia da coronavirus) per Jayson Tatum. Stando a quanto riportato da Brian Windhorst, i biancoverdi non esiteranno nel momento in cui ci sarà l’opportunità nei prossimi mesi di rinnovare l’accordo con la terza scelta assoluta al Draft 2017. È sempre stato così nella cultura dei Celtics: privilegiare i talenti cresciuti in casa, come accaduto nelle ultime off-season con Marcus Smart e Jaylen Brown - entrambi trattenuti a Boston e tasselli fondamentali della squadra costruita con pazienza da Brad Stevens. Nel caso di Tatum poi, l’esplosione del prodotto di Duke negli ultimi mesi è stata evidente a tutti, tanto da fargli ottenere una convocazione alla partita delle stelle di Chicago dello scorso febbraio. “Tatum è la superstar che i Celtics speravano di crescere in casa dopo l’addio di Paul Pierce, la speranza è che sia lui il volto del ritorno glorioso al successo dei biancoverdi”, sottolinea il giornalista di ESPN. “A Boston sono pronti a scommettere che lui diventerà il campione in grado di riportare la squadra in vetta alla NBA”. Il rinnovo poi diventerà operativo soltanto nella stagione 2021-2022: nei prossimi mesi infatti a Boston si godranno le sue prestazioni versando soltanto quanto previsto dall’ultimo anno del suo contratto. Sono 9.9 milioni di dollari: un affare per chi può già disporre di un All-Star da 23.6 punti e 7 assist di media con quasi il 40% dall’arco. Uno di quelli per cui fare carte false.