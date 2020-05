Paul George: "In Michael Jordan rivedo Westbrook"

Pur avendolo lasciato fuori dal suo quintetto ideale di tutti i tempi, di certo Paul George non è immune al fascino di Michael Jordan, considerandolo in ogni caso il più grande di tutti i tempi. E anche quello che ha visto in The Last Dance, dalla ferocia in campo a quella riservata ai compagni di squadra, non ha fatto cambiare in lui l’idea che se avessero condiviso lo stesso spogliatoio, non avrebbe avuto problemi a essere suo compagno di squadra: “Sapete cosa? Non mi avrebbe dato fastidio” ha detto in un’intervista con ESPN. “Sono cresciuto guardando Kobe Bryant, imparando ad apprezzare la sua voglia di vincere e il suo spirito impetuoso. Io a Indiana volevo essere come lui, volevo essere responsabile di tutto per far capire ai miei compagni che volevo vincere a ogni costo. Perciò ho ammirato vedere MJ nel suo documentario e mi sarebbe piaciuto giocare con uno fatto in quella maniera”. E secondo PG13 c’è un giocatore con cui ha voluto fortemente giocare che assomiglia a Jordan più di tutti: “Molte delle tendenze che ho visto in MJ le ho viste con la stessa intensità anche in Russell Westbrook. Russ vuole vincere a ogni costo e da compagno lo adori. È quello che ogni volta che scende in campo dà tutto quello che ha. Ed è una cosa che ammiro”. Un'ammirazione che lo ha portato a firmare con gli Oklahoma City Thunder nell'estate del 2018, salvo poi chiedere la cessione agli L.A. Clippers lo scorso anno - e portando poi anche all'addio di Westbrook andato a Houston. I due anni passati assieme, però, hanno comunque lasciato un ricordo positivo a PG13, e chissà che i playoff non li veda affrontare il suo ex compagno di squadra.