Dennis Rodman manda un messaggio a Petagna. VIDEO

"Andrea, non è pazzesco? Dennis Rodman ti sta chiamando ". Comincia così il video-messaggio che Dennis Rodman ha mandato ad Andrea Petagna, attaccante della Spal e futuro giocatore del Napoli. Il quale ha condiviso tutto sul suo attivissimo account Instagram , dal quale Rodman ha continuato a rivolgersi a lui. " Andrea, IL BULLDOZER ! Ma cosa significa? Che fai tanti gol?” ha chiesto il cinque volte campione NBA, prima di aggiungere: "Ho una cosa da dirti: ho una figlia che si chiama Trinity, è la miglior giocatrice del mondo in questo momento , cercala. Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: ‘Dennis sai cosa? Avevi ragione, è brava come me. Anche lei è una bulldozer! Ma è una Rodman ’. Tutti i tuoi amici ti vogliono bene Andrea, rispetto rispetto rispetto. Continua così! ".

Chi è Trinity Rodman, figlia calciatrice di Dennis

Forse Rodman ha un po’ esagerato dicendo che sua figlia è la miglior calciatrice al mondo, ma è certo che Trinity abbia molto talento. Il sito The Athletic ha recentemente scritto un pezzo su di lei definendola “la giocatrice più dominante in una delle squadre giovanili più dominanti del paese”, prospettando per lei un ruolo di leader a Washington State University, dove suo fratello D.J. gioca a pallacanestro (anche lei ha provato da piccola, ma poi ha preferito il calcio). Trinity, attaccante di 19 anni, è già nel giro della nazionale statunitense giovanile con cui disputerà i Mondiali Under-20 (sua la doppietta nel 6-0 che ha permesso alla USWNT di staccare il biglietto per le fasi finali) ed è considerata il miglior talento offensivo negli Stati Uniti tra quelli in uscita dai licei. Cresciuta da sola dalla madre Michelle Moyer dopo il divorzio con papà Dennis nel 2004, Trinity ha comunque mantenuto il cognome Rodman che continua a portare sulle spalle, pur cercando di uscire dall'ombra del padre. Tra le sue caratteristiche migliori ci sono gli uno-contro-uno e la forza fisica in area di rigore: "È incredibilmente veloce e si muove tanto sia con il pallone che senza” dice di lei l’allenatrice della nazionale Under-20 Laura Harvey. “Riesce a muoversi per il campo con facilità e quando è in uno contro uno le sue qualità spiccano ulteriormente".