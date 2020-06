Steve Kerr si era dimenticato di "The Last Dance"

Se guardando The Last Dance vi siete chiesti perché Steve Kerr avesse addosso una maglia dei Golden State Warriors, il motivo è più curioso di quanto immaginate. A rivelarlo è stato lui stesso in un’intervista con il telecronista degli Warriors Bob Fitzgerald: “Mi ero completamente dimenticato dell’intervista” ha detto Kerr, che in video appare con i capelli in disordine e una leggera barba incolta. “Eravamo a New York ed ero appena tornato dall’allenamento, dove anche io avevo fatto un workout in palestra. Quando sono rientrato in albergo ho visto tutti quelli della produzione nella hall ad aspettarmi. Erano tantissimi, circa 20 persone e un milione di telecamere, per quella intervista avevano preso una suite intera. E io nemmeno me ne ero ricordato. Mi sentivo in colpa, tanto che nemmeno mi sono fatto una doccia. Sono salito su con loro e abbiamo fatto l’intervista”. Kerr aveva ancora indosso la maglia blu con il logo degli Warriors con cui poi è stato immortalato nella docu-serie, ma il suo look non è passato inosservato nella sua stessa famiglia: “Quando ci siamo riuniti per guardare The Last Dance, mia figlia e mia moglie immediatamente si sono girate verso di me e mi hanno detto: ‘Ma non potevi almeno farti una doccia e sistemarti i capelli prima dell’intervista?!’”. Chissà se almeno è riuscito a mettersi un po’ di deodorante.