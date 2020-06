Doncic fuori forma? Spuntano le foto sui social

Erano bastate le parole di Jure Drakslar, il trainer personale dello sloveno, per sollevare il panico tra i tifosi dei Mavs: “Doncic non è nelle migliori condizioni [fisiche] per giocare, ed è normale”, aveva detto, con riferimento alla lunga pausa che ogni giocatore NBA ha dovuto sopportare durante la pandemia. Fatto sta che, forse per calmare una fan base già allarmata, l’account twitter ufficiale dei Dallas Mavericks ha voluto immediatamente pubblicare tre foto del n°77 in sala pesi, al lavoro tra bilancieri e t-shirt sudate. Foto dalle quali eventuali preoccupazioni per lo stato di forma della superstar dei Mavs dovrebbero venir meno, perché lo sloveno appare fisicamente pronto a gestire il ritorno in campo, che vedrà Dallas — attualmente al settimo posto a Ovest — lottare provare a strappare testa di serie n°6 (o addirittura 5) a Houston e OKC. “Allenarsi da soli — aveva detto Darkslar — non è abbastanza, ha bisogno di ricominciare a giocare con i suoi compagni”, e sicuramente questa è una preoccupazione che riguarda Doncic così come tutti gli altri giocatori NBA, ansiosi di ritrovare il feeling delle sfide sul parquet. Ma per quello che riguarda lo stato di condizione fisica delle superstar slovena, i Mavs vogliono che i propri tifosi stiano tranquilli: Doncic è al lavoro, per tornare più forte che mai.