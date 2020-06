Kings e Lakers per sempre rivali: anche sui social

Sembrava un’innocente domanda posta ai propri tifosi su Twitter: “Mettiamo fine a questo dibattito una volta per tutte: Lakers o Kings?”. Due franchigie il cui palmarès non dovrebbe stimolare nessun tipo di confronto (16 titoli NBA per i losangelini, uno solo — vinto nel lontanissimo 1951, dagli allora Rochester Royals — per i loro cugini del nord della California) ma che in virtù delle tante battaglie di playoff — tutte vinte dai Lakers — andate in scena a inizio millennio negli anni del threepeat Lakers firmato Kobe&Shaq ha finito invece per ritagliarsi un ruolo tra le grandi rivalità NBA. Prova di tale rivalità mai sopita l’ultimo scherzetto pensato dal dipartimento social media dei Kings, che dal proprio account Twitter ufficiale hanno postato un’immagine all’apparenza banale con i due loghi delle squadre per stimolare un dibattito online: un retweet per accordare la preferenza ai primi (i Lakers), un cuore/“mi piace” per darla ai secondi (i Kings). Ma con l’inganno: quasi invisibile, bianco su bianco, sopra il logo dei Lakers, una piccola scritta quasi illeggibile riporta le parole “I hate”, un odio — ovviamente sportivo — che a Sacramento non hanno mai nascosto verso i cugini californiani più ricchi, famosi e vincenti. E di fronte a una maggioranza di retweet (oltre 26.800 in favore dei Lakers) rispetto ai like (più di 24.600 per i Kings) a Sacramento hanno commentato soddisfatti con un nuovo tweet: "I tifosi dei Lakers sono pronti a retwittare qualsiasi cosa, eh?", felici della riuscita del loro scherzo.