Trae Young assistman: a 21 anni nessuno come lui

La point guard degli Atlanta è tra quei giocatori che (a malincuore) non torneranno in campo a fine luglio per terminare la stagione 2019-20. Si consola con un record davvero impressionante: a 21 anni nessuno era mai riuscito a chiudere una stagione oltre i 9 assist di media come lui

Non è da tutti poter vantare un record statistico che ti mette davanti a campioni del calibro di Magic Johnson e Chris Paul, Luka Doncic e Stephon Marbury. Trae Young forse ha trovato consolazione dal fatto di non poter più scendere in campo nella stagione 2019-20 (i suoi Hawks sono tra le otto squadre che non andranno a Orlando) guardando alla media assist con cui ha concluso la sua seconda annata NBA: a soli 21 anni — ne compierà 22 il 19 settembre — il n°11 di Atlanta diventa il giocatore di quell’età con la media assist (9.3 a sera) più alta su singola stagione nella storia della NBA. Supera Stephon Marbury, capace di chiudere a 8.9 assist di media nella sua terza stagione NBA, disputata tra il Minnesota e il New Jersey; Chris Paul, stesso dato statistico nell’annata 2006-07 a New Orleans, la sua seconda in NBA; e Magic Johnson, che ha 21 anni chiuse a quota 8.6 assist di media la stagione 1980-81. In mezzo a questi nomi c’è anche quello di Luka Doncic, che invece dal 30 luglio tornerà in campo per completare la sua stagione 2019-20: viaggia a 8.7 assist di media, frutto di 470 passaggi smarcanti nelle 54 gare da lui fin qui disputate. Ne avrà a disposizione altre 8 (supponendo che le giochi tutte) ma dovrebbe totalizzare 107 assist (ovvero quasi 13.4 di media) per superare Young nella media assist. Un compito quasi impossibile, anche per la meraviglia slovena dei Mavs.