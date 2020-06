A dieci anni esatti dall’ultimo titolo NBA vinto dai Los Angeles Lakers — trascinati in finale contro i Boston Celtics da Kobe Bryant — arriva su YouTube (ma anche su Instagram) una web series sul quinto e ultimo anello vinto dal "Black Mamba" nel corso della sua incredibile carriera. E proprio “Mamba Out” — le due famose parole pronunciate da Bryant al momento del suo ritiro, dopo la sfida con i Jazz chiusa con 60 punti — è il titolo della serie che prevede otto episodi, che saranno visibili a due a due a partire per quattro domeniche, a partire dal 5 luglio (e poi il 12, il 19 e le ultime due puntate domenica 26 luglio). Il documentario — prodotto dal sito “Clutchpoints”, e quindi visibile per tutti sui propri canali — potrà contare sulle testimonianze di diversi giocatori dei Lakers campioni NBA 2010, da Pau Gasol a Derek Fisher fino a Metta World Peace, decisivo con un canestro fondamentale per la vittoria di gara-7 in finale contro Boston. Uno stimolo in più anche per LeBron James e compagni — che a luglio staranno allenandosi per tornare in campo — per prendere ispirazione e provare a portare un titolo NBA in città a 10 anni esatti dall’ultimo.