2. ERIK SPOELSTRA, MIAMI HEAT | Non facile raccogliere l’eredità in panchina di uno come Pat Riley e non facile neppure gestire la pressione di avere in squadra LeBron James negli Heat dei “Big Three”. In quel quadriennio vince due titoli NBA (2012 e 2013) e gioca due finali, ma quando LBJ va via mantiene gli Heat sempre sopra il 50% di vittorie per 5 stagioni in fila. Quest’anno la sua Miami ha il miglior record dai tempi di “King James”. E nonostante tutto questo, non è mai stato votato allenatore dell’anno…