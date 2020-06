Cos’è l’anello che predice il Covid 3 giorni prima

Tra le tante precauzioni per fare della bolla di Orlando l’ambiente più sicuro possibile per tutti, la NBA ha suggerito la possibilità che giocatori e staff possano indossare un anello munito di sensori capace di misurare diverse funzioni del corpo umano. Promosso inizialmente come uno strumento per monitorare e migliorare le fasi e i pattern del sonno, l’anello registra anche dati fisiologici come il respiro, il battito cardiaco e la temperatura corporea. Quest’ultima funziona è quella che ha catturato maggiormente l’interesse della lega: uno dei primi sintomi del Covid-19 è infatti l’innalzamento della temperatura corporea, che risulta in uno stato febbrile. Uno studio è giunto alla conclusione che l’anello sia in grado di predire l’insorgere della malattia ben tre giorni prima di quanto possa poi confermare un normale tampone. Combinando i dati ottenuti dall’anello, una applicazione scaricata sul proprio cellulare e modelli di intelligenza artificiale, un altro studio pubblicato in maggio — condotto su più di 600 persone, che verrà ora esteso a oltre 10.000 — ha concluso la capacità da parte di questo device di anticipare con una accuratezza dell’oltre il 90% l’insorgenza dei sintomi del Covid-19. Nel documento preparato dalla lega e fatto circolare a tutte le squadre, l’adozione dell’anello — che ha un costo dai 299 ai 399 dollari — è comunque una soluzione solo proposta, e non imposta, dalla lega. “L’uso è volontario”, si legge nel memo. “Un giocatore può declinarne l’uso (o interromperlo) in ogni momento”. I dati sensibili raccolti dal device saranno integralmente comunicati al giocatore, ma non allo staff medico della squadra se non nel caso in cui l’anello suggerisca alte chance di contagio in corso. “L’anello non sarà indossato in partita — si legge ancora nel documento — e nessun dato collezionato sarà reso pubblico in nessun modo, né per scopi commerciali né per essere usato in future contrattazioni economiche”.