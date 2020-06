Maturiamo: Belinelli vuole dar voce ai ragazzi

È tempo di cambiamento, è tempo di una nuova consapevolezza, si sente dire in giro sopratutto nelle ultime settimane: lo pensa anche Marco Belinelli, che ha scelto di lanciare una nuova iniziativa social — mettendo a disposizione il suo account Instagram @mbeli21 — per raccogliere le voci più interessanti delle nuove generazioni. La guardia degli Spurs si rivolge in particolare a quei ragazzi che proprio in questi giorni sono chiamati a superare l’esame di maturità, uno snodo cruciale nel processo di crescita di ogni ragazzo. E così, giocando sul verbo “maturare”, Belinelli lancia l’hashtag #MATURIAMO e rivolge a tutti gli esaminandi una semplice domanda: “In che cosa deve maturare il mondo?”. “Durante questi mesi senza basket – ha raccontato l’azzurro — ho avuto più tempo per osservare quello che mi succede intorno. Spesso sono talmente preso da partite e trasferte che do per scontato un po’ tutto. Ho notato che tanti parlano, ma pochi ascoltano i più giovani. Ora metto a disposizione il mio canale Instagram perché voglio sentire le loro risposte a questa mia domanda”. Un progetto nuovo e molto interessante, nato in collaborazione con il deejay di Radio Deejay Gianluca Gazzoli. “Sono convinto che noi sportivi abbiamo una grande occasione per dar voce ai ragazzi — spiega Belinelli — perché godiamo di un palcoscenico ampio e importante, possiamo essere grandi amplificatori delle loro idee e dei loro messaggi, possiamo ispirarli e supportarli. È giunto il momento di lasciare la parola a chi dovrà costruire il futuro di questo pianeta”. Fino al 26 giugno allora tutti i maturandi che vorranno partecipare potranno mandare il loro video di massimo 30 secondi alla mail maturiamo2020@gmail.com. I video migliori saranno postati sul canale Instagram del giocatore degli Spurs nella settimana successiva.