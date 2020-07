Cousins rivela: “Ecco perché LeBron è l’MVP”

DeMarcus Cousins non ha dubbi: LeBron James è l’MVP della stagione 2019-2020. Durante un’intervista rilasciata a “Jalen and Jacoby”, l’ex lungo dei Los Angeles Lakers ha sottolineato come “The King” sia l’unico giocatore nella lega a mantenere un livello così alto di rendimento, nonostante i capelli bianchi. “LeBron non deve superare Giannis in queste otto partite nella corsa al premio di MVP, a mio avviso è già lui il favorito. A 35 anni fa ancora quelle cose: è l’unico che gioca così bene ad avare i capelli bianchi! Cambierà anche il colore della sua barba, ma non so davvero cosa possa fare di più per dimostrare di essere il migliore della lega”. Prima della sospensione dello scorso 11 marzo, LeBron stava viaggiando a quasi 26 punti di media, 8 rimbalzi e ben 10.6 assist - per la prima volta in carriera miglior passatore dell’intera lega. Con Anthony Davis al suo fianco infatti, la corsa al quarto titolo in carriera appare come una strada sempre più percorribile - al netto delle difficoltà dettata dalla ripartenza. Clippers, Raptors, Jazz, Thunder, Rockets, Pacers, Nuggets e Kings sono avvisate: James contro di loro, nelle otto partite che mancano alla conclusione della “regular season”, farà di tutto per confermare di essere il migliore.