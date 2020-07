La notizia è rimbalzata in maniera indiretta anche nelle orecchie di non segue con grande attenzione la NFL: Patrick Mahomes, quarterback MVP dell’ultimo Super Bowl con i Kansas City Chiefs, ha prolungato il suo contratto fino al 2031 sottoscrivendo un accordo di 10 anni che con i bonus può arrivare a 503 milioni di dollari complessivi. Una cifra enorme, la più grande mai ottenuta da uno sportivo: oltre mezzo miliardo di dollari che hanno scatenato l’ironia anche di alcuni giocatori NBA sui social. LeBron James ad esempio è stato tra i primi a commentare la notizia, rispondendo via Instagram con uno scherzoso: “Congratulazioni! Adesso prestami 5 dollari”, sottolineando quanto sia importante per lo sport statunitense aver conquistato cifre del genere - enormi anche a confronto dei faraonici contratti firmati da James. Il n°23 dei Lakers infatti ha sottoscritto accordi in carriera in NBA per circa 390 milioni di dollari: anche prolungando di qualche anno la sua carriera, difficilmente LeBron riuscirà dunque ad avvicinare uno stipendio così cospicuo. Chi sogna invece un giorno di sottoscrivere un accordo di quella dimensione è Trae Young, un altro dei giocatori che non ha perso tempo nel prendere in giro Mohomes: “La prossima volta che ci incrociamo offri la cena”. Una battuta a cui si è sentito prontamente rispondere: “Certo che te la pago! Anche perché sono sicuro del fatto che a breve potrai restituirmela con gli interessi”, scherza il giocatore dei Chiefs alludendo al fatto che, una volta terminato il contratto da rookie, anche Young passerà all’incasso. Difficile però immaginare per lui un accordo da mezzo miliardo, un record che non verrà superato dalla NBA nel breve periodo.