3° POSTO | ANDRE INGRAM, 32 ANNI E 142 GIORNI | Data del debutto: 10 aprile 2018 con i Los Angeles Lakers | Una delle storie più belle degli ultimi anni, l’esordio da sogno per un giocatore che per anni ha lottato per guadagnarsi spazio in NBA. L’occasione per Andre Ingram è arrivata alla fine della stagione 2017-18 grazie a un contratto da 10 giorni per giocare le ultime partite dell’anno. Bastò la prima per rendere indimenticabile i suoi primi minuti in carriera in maglia Lakers