Sinner: "Tifo Houston, i favoriti sono i Lakers"

Qualche domanda in esclusiva e l’occasione per parlare dell’imminente ripartenza della stagione NBA con Jannik Sinner - il talento classe 2001 che sta incantando (e facendo ben sperare) tutto il movimento tennistico italiano. Un giovane campione pronto a sbocciare che nel suo tempo libero segue anche la pallacanestro e in modo particolare la NBA. “La mia passione per il basket è nata abbastanza per caso: mi è capitata davanti una delle tante schiacciate incredibili e così mi sono un po’ incuriosito. Mi sono chiesto cosa fosse questo sport e cosa ci fosse dietro quella lega così particolare: da lì è iniziato tutto. Ovviamente conosco i giocatori più forti e di riferimento: per me il migliore resta LeBron James”. Il n°23 dei Lakers, così come tutti gli oltre 340 suoi colleghi saranno costretti a restare chiusi per diverse settimane all’interno del Disney World Resort di Orlando: “Vivere in una bolla per i giocatori non sarà facile perché sei lì con la squadra, però ti mancano la tua famiglia e la tua libertà. Sei lì per giocare solo ed esclusivamente a basket e questo ti condanna a pensare alla tua professione per 24 ore al giorno. Così diventa pesante da affrontare. Dovranno dimostrare di avere forza mentale: è come un carcere da cui vuoi uscire. Sicuramente la squadra che resta dentro per più tempo è quella che conquisterà il maggior numero di vittorie, ma questo non rende più semplice le cose”. C’è anche tempo per un pronostico, a cui Sinner non si sottrae: “Spero che il titolo lo vincano gli Houston Rockets perché sono la squadra per la quale faccio il tifo, ma i Lakers sono i favoriti e saranno molto difficili da battere per chiunque”. Per scoprire come andrà a finire in fondo bisognerà aspettare soltanto un’altra decina di giorni: l’attesa sta finalmente per terminare.