Usa, oltre 140mila morti e quasi 4 milioni di casi

Abruzzo, 2 decessi e 2 nuovi casi registrati

Dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3.344 casi positivi. 12 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, nessuno in terapia intensiva, mentre gli altri 104 (-4 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl