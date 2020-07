Durant e la crociata per il look degli allenatori

Non è a Orlando, non è mai sceso in campo quest’anno con la maglia dei suoi Brooklyn Nets ma Kevin Durant vede e osserva tutto. Poi — quando vuole — commenta anche, ovviamente su Twitter: come ha fatto recentemente, con un tweet curioso perché riguardante il look degli allenatori in panchina. “Rendiamo normale vedere gli allenatori in pantaloni e polo”. Al n°7 dei Nets, evidentemente, non dispiace il nuovo look più casual concesso dalla NBA ai propri allenatori nella bolla di Orlando, dove non ci sono tifosi sugli spalti e dove anche le sessioni media con i giornalisti sono condotte in maniera virtuale: niente più obbligo (voluto ancora da David Stern, nella famosa stretta sul dress code) di giacca e cravatta in panchina, accettate invece polo a maniche sia lunghe che corte. Una concessione subito colta al volo da parecchi allenatori NBA — da Doc Rivers (Clippers) a Luke Walton (Kings), da Brad Stevens (Celtics) a Mike D’Antoni (Rockets) — e che piace parecchio anche a Durant. Tanto da voler lanciare una sorta di crociata sui social.