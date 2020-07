Williams, Harrell, Beverley: chi c’è per il derby?

La NBA ricomincia la stagione 2019-20 con una delle rivalità più attese della stagione, quella tra i Los Angeles Lakers e gli L.A. Clippers, che si affronteranno stanotte alle 3.00 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA. Nel quarto derby stagionale tra le due squadre di Los Angeles (2-1 per i Clippers il bilancio finora), però, ci saranno diverse assenze. Se quelle di Avery Bradley e Rajon Rondo per i Lakers erano note già da tempo, sono quelle dei Clippers a tenere banco nella vigilia della sfida. Almeno due membri chiave della rotazione infatti non saranno presenti: Lou Williams è ancora alle prese con i 10 giorni di quarantena imposti dalla lega dopo la sua “deviazione” per acquistare delle ali di pollo in un gentlemen’s club di Atlanta nel suo periodo fuori dalla bolla; Harrell invece, dopo essere uscito da Disney World per motivi personali lo scorso 17 luglio, non ha ancora fatto ritorno a Orlando e non è chiaro quanti giorni di quarantena dovrà osservare una volta rientrato. Rimane in dubbio anche la presenza di Patrick Beverley, che pur essendo rientrato sabato 26 dai suoi impegni fuori dalla bolla ed essere in tempo per finire la sua quarantena prima della partita, potrebbe non essere in condizione di scendere subito in campo per una partita di alto livello come quella contro i Lakers, non avendo preso parte neanche a una delle partite di allenamento. Non che le assenze siano una novità per una squadra che ha avuto tutti i propri effettivi a disposizione solamente per 11 delle 64 partite finora disputate, uscendone con un record di 10-1 (21-5 quello quando giocano Kawhi Leonard, Paul George e Beverley). Al completo i Clippers sono forse la squadra più forte della NBA: la domanda è quanto riusciranno a rimanere in salute per dimostrarlo.