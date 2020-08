Zion Williamson avrebbe accolto con fastidio la decisione di limitarlo a soli 15 minuti, secondo quanto riportato da Yahoo. Una scelta che è probabilmente costata la sconfitta contro gli Utah Jazz all’esordio e che i Pelicans potrebbero pagare nella corsa all’ottavo posto nella Western Conference, ma che non intendono cambiare il suo piano di rientro

Sarà anche una NBA tutta nuova, ma a Zion Williamson deve essere sembrato di tornare in un vecchio incubo. Esattamente come successo con il suo attesissimo esordio in NBA, anche alla ripartenza della stagione il rookie dei New Orleans Pelicans è stato limitato a soli 15 minuti dallo staff medico della squadra. Una decisione che è probabilmente costata la vittoria nel finale tirato tra New Orleans e gli Utah Jazz all’esordio, con Williamson seduto in panchina negli ultimi otto minuti avendo già esaurito tutto il tempo a disposizione — una decisione che è stata presa con fastidio dal numero 1 del Pelicans, secondo quanto riportato da Chris Haynes di Yahoo Sports. In molti hanno sottolineato come coach Alvin Gentry avrebbe potuto tenere qualche minuto “di scorta” per il finale di gara, invece che tenerlo fuori per gli ultimi 7:19 della sfida per fare spazio a E’Twaun Moore. Da lì in poi infatti i Pelicans hanno subito un parziale di 17-8 nel quarto periodo, rimanendo a quattro gare di distanza dall’ottavo posto occupato dai Memphis Grizzlies (poi battuti dai Portland Trail Blazers, riaprendo la corsa all’ultimo piazzamento utile per i playoff).

approfondimento Zion ritorna nella bolla e inizia la quarantena Le parole di Williamson e David Griffin: “I motivi sono medici” “Non hanno cercato di trattenermi: volevo essere in campo, ma sto ancora lavorando sul ritrovare il mio ritmo. Non c’è niente di più” ha provato a dire Williamson dopo la partita, gettando acqua su una situazione che con ogni probabilità è ben più intricata di così. A spiegare la situazione per intero è stato quindi il capo della dirigenza dei Pelicans, David Griffin: “Il motivo per cui ha giocato solo l’inizio dei quarti è medico: il nostro staff ha detto di volerlo sempre caldo e pronto prima di entrare in campo. I giocatori hanno una certa routine: la sua è di fare stretching a un certo punto per essere pronto a giocare. Se si alza da ‘freddo’, non è in grado di giocare al meglio”. Nei 15 minuti avuti a disposizione Williamson ha firmato 13 punti con 6/8 al tiro e un assist, pur senza lasciare il segno da altre parti nel tabellino.