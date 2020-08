Boston-Portland LIVE su Sky Sport Uno

Proseguono le grandi partite in diretta sui canali Sky Sport: su Sky Sport Uno sfida tra Boston e Portland nell’NBA Sundays con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, gara cruciale per i Blazers per continuare a inseguire i playoff. Qui gli aggiornamenti sul match

Portland parte subito attaccando spalle a canestro e cercando di sfruttare la maggiore stazza rispetto al quintetto dei Celtics, ma nonostante le relative sofferenze a protezione del ferro, Boston trova subito tre canestri dalla lunga distanza a resta avanti nel punteggio per 16-11 a metà primo quarto. I biancoverdi sono più in palla e volano in doppia cifra di vantaggio senza grossi problemi.

La presentazione del match

Ogni giorno più di un big match, ogni giorno le superstar in campo. Prosegue senza sosta il calendario delle partite NBA e di pari passo quello della programmazione sui canali di Sky Sport, che si rinnova nell’appuntamento con gli NBA Sundays. A sfidarsi nell’ormai tradizionale partita domenicale in prime time italiano saranno i Boston Celtics e i Portland Trail Blazers, con la palla a due prevista per le 21:30 in diretta su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Da una parte i Celtics vogliono trovare la prima vittoria nella bolla di Orlando dopo la sconfitta all’esordio contro i Milwaukee Bucks; dall’altra i Blazers devono continuare a vincere per rimanere vicini a Memphis nella corsa per l’ottavo posto a Ovest. Una sfida che metterà di fronte stelle del calibro di Jayson Tatum - in cerca di riscatto dopo il pessimo 2/18 all’esordio contro la prima della classe a Est - e Damian Lillard, che invece non vuole in alcun modo perdere l’occasione di riacciuffare un posto ai playoff. Una partita tutta da seguire sui canali Sky Sport e con gli aggiornamenti sul nostro sito.