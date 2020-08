Budenholzer e Donovan i migliori per i coach NBA

L'associazione degli allenatori NBA (NBCA) ha nominato Mike Budenholzer di Milwaukee e Billy Donovan di OKC come migliori allenatori ex aequeo della stagione. Al terzo posto staccato di un solo voto Nick Nurse di Toronto. Il premio tiene conto dei voti dei 30 coach NBA, mentre il premio assegnato dalla Lega al 'coach of the year' si basa sui voti di stampa e addetti ai lavori

Per il secondo anno consecutivo Mike Budenholzer è stato votato dai suoi colleghi come miglior allenatore della Lega, questa volta però il premio è in condivisione con Billy Donovan, coach dei Thunder di Danilo Gallinari. “Sono onorato di essere stato premiato dagli altri allenatori – ha detto Donovan – sono un grande gruppo di persone che ammiro e rispetto”. Budenholzer si è congratulato con il collega e ha ringraziato i suoi collaboratori per il secondo successo in fila, in attesa che arrivi anche il riconoscimento della Lega basato sui voti dei media e degli addetti ai lavori, anche quello vinto lo scorso anno dal coach di Milwaukee. Terzo posto, con un solo voto di scarto, per l’allenatore di Toronto Nick Nurse. “Loro hanno fatto ovviamente un grande lavoro – ha detto dei due vincitori – non ci sono discussioni davanti al record dei Bucks e a quello che ha fatto OKC rispetto alle aspettative, quindi si meritano questo riconoscimento”