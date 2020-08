Il n°13 dei Grizzlies resterà fuori per i prossimi mesi a causa di un problema al menisco: un’assenza pesantissima per Memphis, in grande difficoltà e con l’ottavo posto a Ovest sempre più a rischio

Si complica non poco la stagione dei Memphis Grizzlies, sempre battuti nelle prime tre partite giocate nella bolla di Orlando e costretti adesso a rinunciare anche a Jaren Jackson Jr. - uno dei migliori in campo per la squadra del Tennessee in questa prima settimana a Disney World. A causa di un problema al menisco del ginocchio sinistro, Jackson salterà il resto di questa breve ripresa e potrebbe restare per diversi mesi lontano dal parquet. Una pessima notizia per una squadra che sembra faticare più delle altre a ritrovare concentrazione e continuità dopo quattro lunghi mesi di stop. Nel comunicato della franchigia si legge che Jackson “è atterrato in maniera poco stabile sul ginocchio dopo essere entrato in contatto con un giocatore avversario nel tentativo di contestare un suo tiro”, aggravando così non poco il già pesante bilancio della sconfitta contro New Orleans.