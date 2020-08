7 ore, 5 partite, tante star: maratona NBA su Sky

Chi ha aspettato 4 mesi quasi in astinenza il ritorno della NBA, ora finalmente può vedere la sua fame di basket soddisfatta: Sky Sport segue come mai prima la ripresa del campionato, e a partire dalle ore 22 di stasera propone — alternando le gare su diversi canali — ben 5 partite nel corso di 7 ore. Tutte, tra l’altro, piene di spunti interessanti. Si parte alle ore 22 con un doppio appuntamento: su Sky Sport Uno, con telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, tornano in campo i Bucks dopo la brutta sconfitta contro i Nets, chiamati ad affrontare gli Heat. Miami in stagione ha battuto Milwaukee in entrambe le gare disputate dalle due squadre, particolare non da poco in ottica incroci playoff. Allo stesso orario, ma su Sky Sport NBA, chi cerca un’alternativa può gustarsi due tra i realizzatori più “on fire” nella bolla di Orlando: Phoenix-Indiana vuol dire Devin Booker (reduce dallo straordinario canestro della vittoria contro i Clippers in faccia a Kawhi Leonard e Paul George, quinto miglior marcatore dalla ripresa del campionato, oltre i 30 punti a sera) contro TJ Warren, il giocatore più caldo del momento (sfiora i 40 punti a sera, primo in tutta la lega).