Ben Simmons si opera, rischio stagione finita

Pessima notizia per i Philadelphia 76ers e per coach Brett Brown. Ben Simmons dovrà infatti essere operato al ginocchio sinistro, al quale si era infortunato nella partita di mercoledì contro Washington, e dovrebbe restare fuori per il resto della stagione. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski l’australiano verrà sottoposto nei prossimi giorni a una pulizia in artroscopia del ginocchio, in conseguenza della sublussazione della rotula. Solo un percorso lungo dei Sixers nei playoff potrebbe lasciare qualche speranza di rivederlo in campo a Orlando, ma anche in quel caso la cosa più probabile è di rivederlo sul parquet solo nella prossima stagione. Con l’assenza di Simmons – che dall’arrivo nella bolla era stato spostato in ala con l’inserimento in quintetto di Shake Milton – coach Brown tornerà a puntare su Al Harford da titolare, come si è già visto nelle prime uscite senza Simmons.