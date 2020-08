Nonostante la giovane età, il promettente rookie dei Grizzlies è già papà da un anno esatto. Un giorno speciale per la sua piccola Kaari Jaidyn che non ha potuto condividere con Ja Morant un momento così importante della sua vita. Una mancanza che ha messo a dura prova anche il giocatore di Memphis, sceso in campo con il nome della piccola scritto sulle scarpe e protagonista sul parquet nel successo contro Oklahoma City, ma chiaramente con la testa da un’altra parte: “Non ero di certo dell’umore giusto, come ho spiegato ai miei compagni. Sapevo che oggi sarebbe stato uno dei giorni più complicati sul parquet della mia vita. L’unico che regalo che potevo farle da qui era una vittoria, la speranza è che anche senza rendersene conto lei sia grata di tutti i doni che ha ricevuto”.

La beffa più grande per la piccola Kaari in realtà è che il successo che papà ha deciso di regalarle non solo è il primo dei Grizzlies all’interno della bolla, ma anche il motivo per cui probabilmente sarà costretta ad aspettare un altro po’ prima di poterlo rivedere e riabbracciare: Memphis infatti consolida così almeno in parte l’ottavo posto a Ovest, in un testa a testa con Portland che al momento le vede come le due squadre favorite per partecipare al play-in. In quel caso a Kaari toccherà fare il tifo davanti la TV: pur di far felice papà, bisognerà pazientare prima di poterlo riavere a casa.