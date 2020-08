Sixers in allarme: si fa male anche Joel Embiid

Dopo quello di Ben Simmons, un altro infortunio pesantissimo in casa Philadelphia 76ers. Joel Embiid è ricaduto male sulla caviglia sinistra nel primo quarto della sfida contro Portland e non è più tornato in campo, pur seguendo la partita dalla panchina la rimonta fallita dai suoi. “Sembrava felice e coinvolto, ma fisicamente non so niente di più” ha detto cautamente coach Brown

Piove sul bagnato in casa Philadelphia 76ers. Dopo aver già dovuto perdere Ben Simmons probabilmente per il resto della stagione con un infortunio al ginocchio, la squadra di coach Brett Brown ha perso anche Joel Embiid per un infortunio alla caviglia sinistra. Il centro camerunense è ricaduto male in difesa durante il primo quarto della sconfitta contro i Portland Trail Blazers colpendo il supporto del canestro, andando lentamente in panchina durante il primo timeout di metà quarto e tenendosi il piede sinistre con una smorfia di dolore. Dopo aver provato a camminarci su, ha deciso invece di andare nello spogliatoio dove la sua serata è stata dichiarata conclusa, unendosi comunque ai compagni in panchina nel secondo tempo per sostenere il tentativo di rimonta (fallito) dei suoi.