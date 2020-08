San Antonio-Houston LIVE alle 20 su Sky Sport

Partita da vincere a ogni costo per i San Antonio Spurs di Gregg Popovich, a caccia dell’ennesima qualificazione consecutiva ai playoff e costretti a battere i Rockets e sperare in un passo falso di Blazers e Grizzlies. Houston lascia a riposo Harden e Gordon, mentre i nero-argento daranno fondo a tutte le loro energie per restare in corsa. Una gara da seguire in diretta su Sky Sport Arena con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi, qui gli aggiornamenti

La presentazione della sfida tra Spurs e Rockets

Due vittorie nelle ultime due gare, sperando in un passo falso delle tre squadre che al momento restano davanti agli Spurs: questo lo scenario migliore per San Antonio, per sperare di non interrompere una striscia di partecipazioni ai playoff che va avanti da oltre 20 anni e che i nero-argento vorrebbero far di tutto per tenere ancora aperta. Le assenze nel roster di Gregg Popovich sono quelle note: Aldridge, Lyles e Forbes, che non sono partiti (per ragioni diverse) destinazione Orlando. Discorso ben diverso va fatto per Houston, già certa del suo accesso alla post-season che partirà la prossima settimana e intenzionata a presentarsi all’appuntamento playoff nel migliore dei modi: per questo Mike D’Antoni, dopo aver fatto restare a riposo Westbrook, ha deciso di tenere fuori dal match sia Harden che Gordon - lasciando spazio e minuti a un Austin Rivers ispirato e reduce dai 41 punti contro Sacramento suo nuovo massimo in carriera di meno di 48 ore fa. Una sfida da non perdere e tutta da seguire su Sky Sport Arena con il commento di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi.