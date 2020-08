Nuovo infortunio per Embiid, ma non è grave

I Sixers non sarebbero preoccupati dall’infortunio subito da Joel Embiid nella partita persa contro Toronto. Il centro africano era al rientro dopo aver superato un problema alla caviglia, ma ha subito un colpo al polso destro uscendo a 7’30” dalla fine del primo tempo. Embiid non è più sceso sul parquet, ma dopo essere rientrato negli spogliatoi è comunque tornato in panchina con il volto sereno. "Non ho molto da dire – ha spiegato l’allenatore di Phila Brett Brown dopo la partita – so solo che è stato colpito due volte. Per quanto riguarda il futuro, o la sua valutazione, mi dispiace, non posso commentare". I raggi effettuati già durante l’intervallo hanno però escluso fratture e i Sixers sono fiduciosi di riaverlo in campo in buone condizioni per i playoff. Philadelphia dovrà già fare a meno di Ben Simmons, fuori per la stagione per un problema al ginocchio, e nel primo turno di playoff è già sicura di incontrare i Boston Celtics.