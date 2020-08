leggi anche

Questo è quanto successo nella sfida persa da Miami all’ultimo tiro contro Oklahoma City - punita da una tripla di Mike Muscala a meno di sei secondi dalla sirena e beffata in un match in cui gli Heat hanno avuto anche 22 lunghezze di margine nel quarto periodo. A far scattare la reazione di Butler è bastata una pallonata di troppo tirata da CP3 addosso a Duncan Robinson - pochi istanti dopo aver avuto un battibecco a causa di una potenziale palla rubata. Un gesto che si vede spesso sui parquet NBA, una giocata che consente di salvare il possesso, con il giocatore in volo che scaglia il pallone contro l’avversario e lo fa carambolare oltre la linea. Per Butler però si è superato il limite: “Non ti devi permettere di scagliare il pallone addosso ai miei compagni in quel modo. Se te la prendi con uno dei miei ragazzi, in modo particolare con uno dei miei tiratori, poi devi fare i conti con me e con tutto il resto della squadra”. Un messaggio indirizzato non tanto e non solo ai Thunder, ma soprattutto alle prossime avversarie che Miami si ritroverà ad affrontare ai playoff: meglio non provocare gli Heat.