Nuovo coach per Zion? Irrompe il nome di D’Antoni

L'attuale allenatore dei Rockets è in scadenza a fine anno - una rarità per ogni allenatore. Dovesse abbandonare Houston, a New Orleans ritroverebbe nel front office David Griffin, con cui ha già lavorato nei Phoenix Suns del "Seven seconds or less". Una squadra che correva e divertiva: proprio come vorrebbero fare i giovani Pelicans

La panchina dei New Orleans Pelicans — appena eliminati dalla bolla di Orlando — è tra quelle più chiacchierate di tutta la NBA, nonostante l’attuale allenatore — Alvin Gentry — abbia ancora un anno di contratto (e liberarlo costerebbe caro: i suoi 5 milioni di dollari circa, più l’ingaggio per il nuovo allenatore). Eppure sono in tanti a pensare che David Griffin, numero uno del front office in Louisiana, sceglierà di voltar pagina e affidare a una nuova guida tecnica il futuro di Zion Williamson e dei giovani Pelicans. E per molti il nome di Mike D’Antoni, in scadenza di contratto a Houston, sembra quello più credibile per la successione a Gentry. Un primo motivo D’Antoni lo condivide proprio con l’attuale allenatore di New Orleans: già in passato ha lavorato — bene — con David Griffin, entrambi ai Phoenix Suns. In quel triennio in cui la squadra dell’Arizona - famosa per lo stile offensivo racchiuso nella massima "Seven seconds or less" - ha chiuso l’annata sempre con il miglior rating offensivo (dal 2005 al 2007) a comandare i Suns c’erano Griffin dietro una scrivania e D’Antoni in panchina. Due anni su tre quella versione di Phoenix ha guidato la lega anche per pace, il ritmo di gioco, e il roster di New Orleans — giovane e atletico — sembra perfetto per correre avanti e indietro per il campo sulla partitura disegnata da D’Antoni.