I Pelicans pensano a un nuovo allenatore per Zion?

New Orleans è ancora in corsa per un posto playoff nella bolla di Orlando ed è reduce da una bella e importante vittoria contro Washington. Ma il futuro di Alvin Gentry sulla panchina dei Pelicans per la prossima stagione – scrive Adrian Wojnarowski - è tutt’altro che sicuro. Secondo le fonti del giornalista americano la proprietà e il vice presidente esecutivo David Griffin valuteranno un cambio di guida tecnica. I possibili sostituti di Gentry – che ha ancora un anno di contratto – sono entrambi legati al passato di Griffin come dirigente dei Cleveland Cavaliers e dei Phoenix Suns. I nomi sono infatti quelli di Tyronn Lue, campione da capo allenatore dei Cavs nel 2016 con Griffin a capo delle operazioni, e Jason Kidd, suo giocatore quando era dirigente ai Suns. Una scelta che potrebbe essere legata all’idea di trovare un allenatore più ‘adatto’ a valorizzare Zion Williamson, quest’anno spesso scontento dopo il rientro dall’infortunio per il minutaggio limitato, una scelta però dettata dallo staff medico dei Pelicans. L’obiettivo di Gentry ora è quello di tentare un aggancio in extremis al play-in per giocarsi l’ultimo posto playoff, poi vedremo quali saranno le scelte della dirigenza sul suo futuro.