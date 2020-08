Niente playoff per Mo Bamba, in cura post-Covid

Già privati di Jonathan Isaac (per l'infortunio ai legamenti del ginocchio), i Magic ora devono fare definitivamente a meno anche di Mo Bamba, peraltro utilizzato solo per un totale di 11 minuti nelle otto gare all'interno della bolla. Il lungo ex Texas ha lasciato il campus per sottoporsi a ulteriori test medici necessari dopo la sua positività di giugno al coronavirus

Il primo turno degli Orlando Magic contro i Milwaukee Bucks è già proibitivo. Le notizie dall’infermeria non stanno certo facilitando il lavoro di coach Clifford. Già senza quattro giocatori nell’ultima gara disputata (contro i Pelicans), l’allenatore di Orlando ha visto il suo giovanissimo talento Mo Bamba abbandonare definitivamente il campus per sottoporsi a ulteriori analisi e test per indagare la reazione del suo organismo al Covid-19, da lui contratto l’11 giugno. Per lui erano già arrivati sei DNP-CD (non entrato, per decisione tecnica) nelle ultime sei gare disputate dai Magic nella bolla, dopo aver disputato un totale di 11 minuti nelle prime due sfide giocate al Walt Disney World Resort (zero punti a 0/4 al tiro combinato).