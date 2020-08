Grave infortunio al ginocchio per Jonathan Isaac

Vederlo uscire dolorante sulla sedia a rotelle non lasciava presagire niente di buono e poche decine di minuti più tardi è arrivata la triste conferma: rottura del legamento del ginocchio sinistro per Jonathan Isaac e stagione finita dopo sole due partite giocate nella bolla di Orlando. Una penetrazione a canestro terminata nel peggiore dei modi, con la gamba che ha completamente ceduto sotto il suo peso e lo ha costretto ad accasciarsi a terra, proprio come accaduto contro Washington il giorno di Capodanno. I due mesi passati a fare fisioterapia e a recuperare sono diventati poi più di sei a causa della pandemia da Covid-19 che ha portato alla sospensione della stagione; nel frattempo Isaac ha continuato a lavorare, dimostrando in questo breve spezzone disputato a Disney World di aver pienamente ritrovato la condizione. “È davvero molto doloroso vederlo uscire in quel modo - sottolinea Aaron Gordon - una scena che mi ha fatto venire le lacrime agli occhi, perché conosco Jonathan e so quanto ha lavorato per farsi trovare pronto in questa situazione. Davvero dura da accettare”. Una perdita pesante per Orlando, che nei prossimi mesi dovrà attendere il lento recupero di un talento su cui i Magic continueranno di certo a puntare.