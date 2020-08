Play-in, sfida Portland-Memphis: SEGUI IL LIVE

Hanno lottato per 15 giorni nella "bolla" per arrivare a poter disputare questa partita: i Blazers forti di 6 vittorie nelle ultime 8, i Grizzlies invece con un ruolino di marcia inverso (2-6). Ma si gioca tutto in 48 minuti: che potrebbero essere decisivi per Portland o potrebbero regalare un'altra chance a Memphis

Tutto in 48 minuti. Forse. Portland e Memphis si giocano così — sugli schermi di Sky Sport NBA alle 20.30 — l’accesso ai playoff NBA 2020. Una vittoria basterebbe ai Portland Trail Blazers (al momento all’ottavo posto a Ovest), mentre non sarebbe sufficiente per i Grizzlies (noni): in caso di successo da parte di Ja Morant e compagni, Memphis affronterebbe nuovamente Portland domani, domenica 16 agosto (sempre diretta Sky Sport NBA, stavolta alle 22.30) per quello che sarebbe a tutti gli effetti uno spareggio senza futuro. Ma i primi 48 minuti ovviamente sono già super interessanti, per la sfida nella sfida tra Damian Lillard e Ja Morant ma anche per vedere come reagirà Jusuf Nurkic — appena informato della morte della nonna in Serbia per il coronavirus — chiamato a scendere in campo e dare il massimo nella gara più importante della sua stagione. Flavio Tranquillo e Davide Pessina ai microfoni, si annunciano 48 minuti di puro spettacolo NBA, il miglior antipasto possibile ai playoff che prendono il via — anche su Sky Sport — da lunedì.