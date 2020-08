Il mercato dei free agent è ancora ben lontano dall’entrare nel vivo, visto che se ne parlerà solo dopo il termine della stagione previsto per metà ottobre. Ma per i free agent ogni occasione è buona per cominciare a lavorare i fianchi per procurarsi il prossimo contratto. È il caso di Isaiah Thomas, che dopo aver chiuso la sua esperienza a Washington non è più riuscito a rientrare nella lega, né durante il mercato dei buyout né per ricominciare la stagione nella bolla. Eppure il playmaker ci crede ancora e si è proposto nientemeno che ai Golden State Warriors: riprendendo un tweet di Jared Dudley che sottolineava come i vice-campioni in carica fossero da tenere in considerazione per la prossima stagione come contender, Thomas si è fatto avanti come riserva di Steph Curry.