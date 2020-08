Soltanto gli esami potranno sciogliere i dubbi e dare qualche indicazione in più sulle condizioni fisiche e atletiche di Gordon Hayward - uscito malconcio nel quarto periodo dopo essere atterrato male sul piede e aver ruotato in maniera innaturale la caviglia destra. Dalle immagini si vede che, durante la lotta a rimbalzo contro Joel Embiid e altri avversari a meno di quattro minuti dalla sirena della gara, Hayward perde l’equilibrio e esce dal campo zoppicando dopo aver compiuto una specie di doppio salto che ha accentuato ancora di più il fatto di aver poggiato male il piede: “Al momento possiamo dire soltanto che è una caviglia slogata - commenta coach Brad Stevens - gli esami ci diranno qual è la reale gravità del problema. Hayward è uscito molto dolorante e la gamba era già bella gonfia una volta arrivato in spogliatoio”. L’ex giocatore dei Jazz non è crollato a terra e, nonostante le evidenti difficoltà, è uscito sulla sue gambe dal campo, dirigendosi verso lo spogliatoio, al termine di una partita da 12 punti complessivi con 5/13 al tiro, 4 rimbalzi, 3 assist e 4 recuperi in 34 minuti. Lo staff tecnico dei Celtics nel frattempo sta già iniziando a immaginare un’eventuale rotazione senza di lui; un giocatore non semplice da rimpiazzare in un roster come quello dei Celtics e che porterebbe sicuramente Marcus Smart a partire in quintetto - caricando di un maggior numero di responsabilità lui e i vari Tatum, Brown e Walker; gli unici già ben oltre i 30 minuti di utilizzo.