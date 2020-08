Torna Conley: Utah-Denver gara-3 LIVE su Sky

Dopo essersi divisi equamente i primi due episodi della serie, Utah Jazz e Denver Nuggets si affrontano per il terzo episodio della serie. Mike Conley torna in campo dopo aver saltato le prime due partite per la nascita del figlio. La partita in diretta a partire dalle 22 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina

Utah Jazz contro Denver Nuggets è una delle serie più equilibrate di questo entusiasmante primo turno di playoff. Se nel primo episodio della serie i Nuggets sono riusciti a spuntarla dopo un tempo supplementare nonostante i 57 punti di Donovan Mitchell (terza miglior prestazione ogni epoca ai playoff), in gara-2 i Jazz hanno dominato esponendo tutti i limiti della difesa di Denver, pareggiando la serie con un convincente 124-105. Ora i Jazz avranno anche una spinta in più con il ritorno in campo di Mike Conley, che aveva saltato le prime due gare della serie per tornare in Ohio e assistere alla nascita del figlio Elijah. Un nuovo protagonista per una serie che vede tantissimi giocatori di alto livello da una parte e dall’altra impegnati in scontri diretti: Nikola Jokic contro Rudy Gobert, Jamal Murray contro Donovan Mitchell, e la variabile impazzita rappresentata dal rookie Michael Porter Jr. che può fare la differenza sia in positivo che in negativo per i Nuggets. Ci sono tutti gli ingredienti per un terzo episodio di sicuro interesse: la partita è in diretta su Sky Sport NBA (canale 206) con il commento di Alessandro Mamoli e Davide Pessina.